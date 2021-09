Steam Deck: i trackpad sono sensazionali! Ce lo dice un brevetto

Un brevetto comparso online getterebbe una nuova luce sui trackpad di Steam Deck, la nuova console portatile realizzata da Valve che promette di essere un PC a portata di mani sulla falsa riga di Nintendo Switch per quel che riguarda la portabilità e la maneggevolezza.

Steam Deck, annunciata nel corso di questa estate 2021 ma in uscita a fine anno, installa sulle sue impugnature laterali due trackpad che hanno fin da subito sollevato parecchie domande ai più curiosi per dimensioni, spessore e posizionamento. In effetti, dal brevetto trapelato online sembrerebbe che questi particolari input della console siano ricchi di sensori, per una “funzionalità del controller migliorata“. Stando a quanto afferma il brevetto, i trackpad sono dotati di sensori “per rilevare una quantità di forza associata alla pressione” per rispondere a una varietà di modi differenti in base alla quantità di forza impressa.

Può sembrare una banalità visto che alcuni sistemi simili sono già implementati nelle tecnologie odierne come gli schermi capacitivi degli smartphone, i quali reagiscono alle variazioni di capacità dielettrica derivata dal contatto della pelle sul vetro. In realtà il brevetto di Steam Deck suggerirebbe un’ampia varietà di implicazioni, con schemi di controllo unici a seconda del gioco impiegato. Il brevetto suggerisce anche la possibilità di combinare la pressione dei trackpad con altri pulsanti, in modo da creare nuovi scenari di gameplay. Il brevetto farebbe riferimento anche alla possibilità di personalizzare la sensibilità dei trackpad. Tutto ciò spiegherebbe il motivo per cui questi input sono così spessi rispetto ai trackpad a cui siamo abituati, per esempio, coi PC portatili.

Le possibilità di interazione aperte da queste nuove informazioni con Steam Deck lasciano aperte tante ipotesi, con Valve che cerca di innovare ancora una volta il mondo dei videogiochi come ha già fatto con videogiochi come Half-Life o con il lancio della stessa piattaforma di Steam. Speriamo di vedere presto le nuove funzionalità della console di provarle quanto prima.