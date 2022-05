Steam Deck è sicuramente una delle console più di successo dell’ultimo periodo. Il lancio del nuovo hardware Valve, avvenuto lo scorso febbraio, ha saputo convincere pubblico e critica. Nel corso delle ultime settimane, però, alcuni giocatori si sono ritrovati davanti all’impossibilità di scaricare e installare alcuni giochi, tra cui il gioco di ruolo Demon Gaze Extra, con Gabe Newell e soci costretti a intervenire per spiegare la faccenda.

L’impossibilità di avviare o installare un determinato gioco su Steam Deck è infatti dovuta ad un bug. A spiegarlo è la stessa Valve, in un commento lanciato nelle ultime ore. “Prima del lancio della console, avevamo aggiunto una feature che permetteva agli sviluppatori di flaggare un certo contenuto e definirlo rilevante solo per i possesso dell’hardware. Questa opzione, per esempio, permette di scaricare delle configurazioni grafiche dedicate proprio alla console”, ha dichiarato Valve in un comunicato consegnato a PC Gamer. Un inconveniente tecnico ha però fatto in modo che avvenisse il contrario, ovvero di non permettere l’esecuzione di un contenuto per tutti coloro che si trovassero sulla console.

Si tratta sicuramente di un’ottima notizia, per diversi motivi. Il primo è che nessun sviluppatore può bloccare i suoi contenuti. Il secondo, invece, è che questo bug è già stato risolto: Valve ha deciso infatti di lanciare un aggiornamento per questa funziona e così non sarà più possibile per gli sviluppatori incappare in questo problema e rendere i loro giochi non installabili sulla console.

Tutto risolto, quindi? Non proprio. Se è vero che in futuro non sarà più possibile trovarsi davanti ad una situazione del genere, è anche vero che però attualmente i giochi che sono stati afflitti da questo bug non sono ancora lanciabili su Steam Deck. Tranquilli però: Valve ha già annunciato di essere al lavoro per trovare una soluzione a questo problema e siamo sicuri che non ci vorrà molto prima di sbloccare i titoli colpiti da questo errore.