Solo pochi giorni fa, vi abbiamo parlato delle migliori custodie attualmente in commercio per Steam Deck. Tuttavia, ora che le scorte a disposizione di Valve sono aumentate e un maggior numero di ordini può essere evaso, è il momento di portare in giro la nostra console portatile sfoggiando uno stile unico e sgargiante. Il case di cui stiamo per parlarvi, purtroppo, non sarà messo in commercio ma ha uno stile decisamente invidiabile.

La custodia in questione, infatti, è inconfondibilmente ispirata a The Orange Box di Valve in occasione dei quindici anni dall’uscita della raccolta. Il case personalizzato, creato da un fan, ricrea il design iconico della compilation contenente Half-Life, Portal e Team Fortress 2. L’autore di questo prodotto è un utente Reddit noto come DerpinHerps che, dopo aver preso una custodia rigida arancione, è riuscito a personalizzarla come se si trattasse di materiale ufficiale per Steam Deck.

Il risultato finale, infatti, è di ottima fattura. DerpinHerps ha aggiunto al case per Steam Deck un logo ufficiale di Valve che campeggia in vernice nera al centro della custodia. All’interno, la valigetta potrebbe trasportare oggetti fragilissimi senza alcun rischio. Le imbottiture sono, infatti, piuttosto spesse e lasciano spazio, oltre alla console, anche ad una piccola tastiera che l’autore ha riposto per dimostrarne le dimensioni. Ma non finisce qui.

Rimuovendo il primo strato di imbottitura, infatti, troviamo un secondo scomparto che permette di trasportare un discreto numero di accessori aggiuntivi. Oltre a console e tastiera, infatti, saremo in grado di portare con noi un paio di cuffie, dei cavi, un mouse e, perché no, anche un dock per la nostra Steam Deck (potete acquistare questo dock di JSAUX direttamente su Amazon). Il tutto acquista un valore maggiore grazie ad alcune chicche nelle rifiniture esterne (la valvola al centro è un esempio) che omaggiano la Orange Box di Valve.