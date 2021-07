Steam Deck: il commento di Epic Games vi sorprenderà

Nella giornata di ieri Valve ha sorpreso tutti con Steam Deck, una console ibrida alla Nintendo Switch con specifiche tecniche intriganti che porterebbe l’intero catalogo di Steam nei palmi delle mani dei videogiocatori. La risposta di Epic Games non si è fatta attendere, ma il commento di Tim Sweeney, CEO della rivale di Steam, è stato molto entusiasta e felice.

In altre parole, sembra proprio che tra i primi fan della nuova Steam Deck ci sia proprio il leader di Epic Games, Tim Sweeney, che ha definito l’arrivo della nuova console ibrida come una “mossa straordinaria“. Una delle ragioni per cui sicuramente Tim ha accolto con felicità la console dei suoi rivali, potrebbe essere la completa malleabilità del dispositivo: come vi abbiamo raccontato in questo articolo, è possibile anche installare altri sistemi operativi e app di terze parti, incluso l’Epic Games Store.

Il commento di Tim Sweeney su Steam Deck è arrivato attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, riportato in basso, che è traducibile così: “Mossa straordinaria da parte di Valve! Un’ibrida PC/console portatile che monta il fork SteamOS di Arch Linux, ed è una piattaforma aperta dove gli utenti sono liberi di installare software a loro scelta – incluso Windows e altri store!”

Amazing move by Valve! A handheld PC/console hybrid running the SteamOS fork of Arch Linux, and it’s an open platform where users are free to install software or their choosing – including Windows and other stores. https://t.co/jf5TWUWGP5 — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) July 15, 2021

È lo stesso sito ufficiale di Steam Deck a incoraggiare i suoi futuri compratori a installare e usare software a piacere: “Puoi anche installare e usare software per PC, ovviamente. Naviga sul web, guarda video in streaming, usa i soliti programmi di produttività, installa altri negozi di giochi, quello che vuoi.” Le tante porte esterne e il Bluetooth inoltre garantiscono l’utilizzo di quasi qualunque accessorio e dispositivo.

Tim Sweeney è da sempre fan dell’approccio che sta usando adesso Steam Deck, ossia una open-platform che garantisce una (quasi) completa apertura a disposizione del consumatore. Ricordiamo infatti che Epic Games in questo momento sta affrontando delle cause legali contro Apple e Google, accusando entrambe le aziende di controllo monopolistico sui software installati sulle loro piattaforme mobile. Vi ricordiamo che i pre-ordini di Steam Deck partiranno oggi 16 luglio 2021 a partire dalle 19 locali. È possibile ordinare solo una piattaforma per account, e il suo arrivo è previsto per il prossimo dicembre.