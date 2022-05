Il lancio di Steam Deck, il nuovo hardware di Valve, è stato accolto con favore da pubblico e critica. Gabe Newell e soci non si sono però addormentati sul successo della console, tutt’altro. I lavori del team di sviluppo vanno avanti per migliorare la compatibilità dei giochi sul nuovo hardware. Lavori che cominciano a dare i loro frutti.

Come riportato da Kotaku, che cita direttamente altre fonti come SteamDB, il numero dei giochi compatibili con Steam Deck è aumentato a dismisura. Dal giorno del lancio al 29 aprile 2022, infatti, sono stati aggiunti ben 900 titoli che sono pienamente compatibili con la nuova console. Il numero totale di titoli verificati (ovvero al 100% giocabili dall’inizio alla fine, senza bug o problemi tecnici) al momento si attesta sui 1.289, mentre invece per quanto riguarda quelli eseguibili (non privi di errori, tecnici o problemi) sono 1.169.

Come riportato dalla testata statunitense, questo numero è destinato probabilmente ad aumentare. E un riscontro, ovviamente, può essere dato anche dagli utenti, che si accorgeranno di come la loro libreria continuerà a crescere ed essere compatibile al 100% con Steam Deck. Si tratta di un’ottima notizia: più il supporto si estende, più giocatori potranno acquistare liberamente il nuovo hardware senza temere di non poter giocare ai loro titoli preferiti. Si tratta di un importante passo in avanti, che dimostra come Valve creda e spinga ancora di più nel suo nuovo progetto.

Valve continuerà a lavorare su Steam Deck, ma Gabe Newell e soci non sembrano essere intenzionati a tornare nel campo dello sviluppo di videogiochi. Al momento non risulta ci siano piani per riportare in vita franchise come Left 4 Dead e Portal, nonostante (in alcuni casi) ci sia anche la voglia degli sviluppatori originali. Probabilmente nel futuro della società, almeno nel breve periodo, sembra esserci solamente l’attenzione verso il mercato dell’hardware. Saremo mai smentiti da un nuovo gioco oppure no?