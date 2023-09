Steam Deck è la console (o PC, a vostra scelta) portatile di Valve, pensata per sfruttare quasi a pieno potenziale tutti i videogiochi presenti nella libreria di Steam. Se l’avete appena acquistata siete nel posto giusto: in questo articolo vi forniremo una guida completa, con tutte le informazioni di cui possiate mai avere bisogno riguardo Steam Deck.

Di seguito, infatti, troverete un comodo elenco puntato che vi rimanderà a tutte le guide che abbiamo pubblicato (e che pubblicheremo) che hanno come protagonista Steam Deck. Inoltre, vi consigliamo di leggere anche la nostra recensione e guide all’acquisto correlate, che trovate in fondo all’articolo.

Questo articolo è in costante aggiornamento, salvalo e torna in futuro per scoprire quali guide abbiamo aggiunto!

Le caratteristiche di Steam Deck

Specifiche tecniche:

Sistema operativo: SteamOS 3.0

Processore: AMD Zen 2 quad-core a 2,4 GHz

GPU: AMD RDNA 2

Memoria: 64 GB, 256 GB o 512 GB SSD

Display: LCD da 7 pollici con risoluzione di 1280 x 800 pixel

Controller: doppio joystick, quattro pulsanti frontali, due trigger posteriori e croce direzionale

Batteria: durata fino a 8 ore

Connettività: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, porta USB-C

Funzionalità:

Accesso alla libreria di giochi di Steam

Giochi in streaming da PC

Supporto per controller Bluetooth e mouse

Possibilità di installare giochi da altri negozi

Dove comprare Steam Deck

Attualmente, è possibile acquistare Steam Deck solo tramite Steam per i residenti negli USA, Canada, Regno Unito ed Europa, o attraverso rivenditori selezionati in Giappone, Corea, Taiwan e Hong Kong. Valve ha avvertito, infatti, che l’acquisto della console da siti o rivenditori non ufficiali può comportare rischi e problemi di qualità, oltre che, ovviamente, pericolo di truffa.

Questo crea una sfida per i giocatori nelle regioni dove la console non è ufficialmente disponibile, come l’Australia, la Nuova Zelanda e l’America Latina. In Italia, fortunatamente, non ci sono tali problemi di disponibilità, dato che potete trovarla normalmente su Steam.

Steam Deck è disponibile in tre modelli: