Steam Deck è senza ombra di dubbio uno degli hardware videoludici più interessanti che sono usciti nel corso dell’ultimo periodo. In questi lidi ne abbiamo parlato in lungo e in largo e abbiamo approfondito molti degli elementi della piattaforma portatile targata Valve, soprattutto per quanto ne riguarda le specifiche. Proprio a tal proposito, la redazione di PC Gamer ci fa notare come l’hardware portatile di Steam abbia subito un cambiamento che è passato totalmente in sordina, almeno fino ad oggi.

Come possiamo leggere all’interno del report, tutti i modelli di Steam Deck montano originariamente un SSD da 256 o 512 GB insieme a un SSD Phison’s Gen3 x4 E13 controller. Ora, da quanto è stato scoperto, alcune unità stanno venendo spedite con degli SSD Phison’s Gen3 x2 controller, una modifica che in teoria potrebbe comportare prestazioni più lente poiché essenzialmente sta venendo dimezzando la larghezza di banda dell’unità.

Questo cambiamento non è stato annunciato pubblicamente e non esiste alcun comunicato stampa o una dichiarazione. Anche le unità di Steam Deck più recenti, le quali presentano questo cambiamento, non sono state differenziate nemmeno da un nuovo numero di modello. L’unica menzione pubblica che testimonia questo cambiamento è arrivata direttamente da Valve, con la compagnia che ha modificato la pagina delle specifiche dell’hardware senza che nessuno se ne accorgesse.

Come dichiara la redazione di Kotaku, al momento non è chiaro se questa modifica tecnica abbia un impatto anche sulle prestazioni dei giochi che girano sulla piattaforma. È molto probabile, però, che adesso che questa modifica è stata resa nota in molti faranno diversi test per vedere come se la cava Steam Deck con il nuovo SSD nei tempi di caricamento dei vari giochi e sulla stabilità degli FPS.