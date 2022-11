Qualche tempo fa vi abbiamo parlato di un caso molto particolare raccontato da un possessore di Steam Deck che ha dovuto mandare in riparazione il proprio hardware non fuzionante. Una volta che Valve gli ha rispedito indietro la propria macchina da gioco, l’utente ha scoperto che c’era altro di inaspettato. Oltre alla scatola della piattaforma portatile di Steam, questo appassionato si è trovato tra le mani anche una friggitrice. Ebbene, dopo alcuni giorni ora Valve è tornata a contattare questo ragazzo.

Con un nuovo post pubblicato su Reddit, l’utente conosciuto in rete con il nickname ‘Throwaway19712654876’, è tornato per aggiornarci sulla curiosa faccenda che lo ha coinvolto. In queste ore Valve ha contattato nuovamente questo ragazzo, sottolineando in un messaggio che la friggitrice che ha ricevuto insieme alla sua Steam Deck (di cui potete acquistare una custodia su Amazon) gli è stata spedita per errore dal centro di riparazioni su cui si affida Valve.

Come scopriamo dal nuovo post, ora la società statunitense chiede all’utente di restituire l’articolo erroneamente inviatogli, in modo che venga spedito al legittimo proprietario. Ovviamente il ragazzo ha accettato di buon grado di ricongiungere la friggitrice al suo proprietario originale, andando così a porre fine a uno dei casi più strambi ed inaspettati che l’anno videoludico ha saputo presentarci.

Tutto è bene quel che finisce bene quindi, ma da questa storia abbiamo imparato che se mai un giorno dovreste ritrovarvi con uno Steam Deck da riparare, sappiate che non riceverete in omaggio alcuna friggitrice. Questo però non è stata l’unica curiosità che di recente ha visto protagonista Steam Deck, con l’hardware Valve che è stato usato da un altro appassionato per usufruire di esperienze VR senza possedere alcun visore per la realtà virtuale.

