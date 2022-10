Nel caso in cui qualcuno fosse preoccupato che la sua Steam Deck possa surriscaldarsi e rischiare danni, un gruppo di fan vi ha preceduti e ha già trovato la soluzione che si aggiunge alla lista di accessori già in commercio. Infatti, è appena comparsa una ventola USB che promette di non far innalzare eccessivamente le temperature della nostra console portatile e prevenire danni alle componenti interne.

Il progetto, denominato Project CoolDeck, consiste in una piccola ventola da collegare sul retro della nostra Steam Deck per raffreddarne le componenti interni. Alimentata dalla porta USB-C sul retro della console, infatti, la ventola si rivela compatta e non dovrebbe andare a impattare su altre componenti come eventuali dock (potete trovarne alcuni su Amazon). Inoltre, il suo peso contenuto contribuisce a non rendere la console di casa Valve troppo pesante o scomoda nell’utilizzo quotidiano. L’applicazione avviene tramite dei fori posizionati sul retro della console che si collegano a questo sistema di raffreddamento USB.

Gli autori del progetto sono un gruppo di tre appassionati provenienti dall’Estonia, noti come Nupp_Engineers. I ragazzi, tuttavia, non hanno diffuso particolari dettagli sul loro progetto oltre alle foto di cui siamo a disposizione. Tutte le informazioni, infatti, arrivano da un post condiviso sull’account Reddit degli autori. Tuttavia, gli sviluppatori promettono di fornire nuovi aggiornamenti in un post programmato per un futuro non meglio definito.

In molti rimangono scettici su questo prodotto, dal momento che Steam Deck gode già di un suo sistema di raffreddamento interno che tende a non far surriscaldare la console. Proprio di questo, infatti, molti fan si sono lamentati nel post condiviso da Nupp_Engineers. Secondo i possessori della console targata Valve, il progetto sarebbe superfluo dal momento che la macchina è pensata per non surriscaldarsi. Tuttavia, date le dimensioni ridotte e la comodità di questo Project CoolDeck, potrebbe essere interessante testarne le effettive capacità nel contenere le temperature della nostra console portatile.