Steam Deck: nuove informazioni su hardware e consigli da Valve

Il rinvio di Steam Deck ha colto tutti di sorpresa. Nonostante il ritardo nella data di uscita, Valve continua a parlare del suo nuovo hardware, che si prepara ad essere forse uno dei migliori handled PC disponibili sul mercato. Nel dettaglio, questa volta la società è entrata nei particolari del SoC, ovvero il system-on-chip ed ha voluto dispensare qualche consiglio utile ai giocatori interessati ad acquistarlo, soprattutto per quanto riguarda il frame rate.

Come riportato da Valve durante la Steamworks Virtual Conference dedicata appunto a Steam Deck, la console monta un SoC chiamato Aerith ed è stato, ovviamente, costruito da zero. Sappiamo già che il tutto girerà su un APU, ovvero una soluzione di AMD che combina il processore e l’unità grafica, ma l’ingegnere di Valve Yazan Aldehayyat ha dichiarato che la costruzione del SoC è stata pensata per una bassa richiesta di potenza a livello di watt. Nonostante questa particolarità, non c’è limite a quanta potenza può consumare la console, per cui Valve continua a ripetere agli sviluppatori di aggiungere un limite di frame rate ai loro giochi ma anche gli utenti potranno ovviamente decidere di bloccare un determinato titolo grazie al frame rate limiter globale attualmente in lavorazione.

Un’altra aggiunta molto importante a livello di sistema operativo sarà sicuramente il FidelityFX Super Resolution. Come dichiarato da Aldehayyat, infatti, la feature sarà aggiunta a Steam Deck direttamente all’interno dell’OS in uno degli update futuri per l’handled PC. In questa maniera qualsiasi gioco potrà supportarlo, anche se ovviamente non ha il supporto nativo al suo interno.

Steam Deck era inizialmente previsto per dicembre 2021, ma la prima ondata è stata rinviata al 2022 a causa della scarsità di componenti. Si tratta comunque di una finestra di lancio ancora da definire: quelle di Valve, per quanto possano essere abbastanza precise, sono infatti ipotesi che potrebbero subire ulteriori rinvii.