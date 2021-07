Steam Deck oltre i 30 fps, svelata una nuova funzione

La scorsa settimana Pierre-Loup Griffais, sviluppatore di Steam Deck al lavoro sulla macchina e sulla sua presentazione al pubblico, aveva parlato di un target di 800p e 30 fps per la console portatile. Questa informazione non ha potuto che creare dei dubbi nei giocatori, soprattutto quelli PC, che sono abituati a standard decisamente più alti. Tuttavia, Griffais ha voluto chiarire questo dettaglio sul suo profilo Twitter, specificando alcuni punti sulla piattaforma di Valve.

Lo sviluppatore ha dovuto chiarire la questione dei 30 fps come target, specificando che si riferiva in realtà al “tetto di cosa abbiamo considerato giocabile nei nostri test delle performance“. I 30 fotogrammi al secondo sono quindi una soglia minima e non massima, spiega, che è sempre stata “raggiunta e superata fino ad ora”. Steam Deck ha la possibilità di raggiungere frame rate molti elevati su tanti importanti titoli, grazie soprattutto a delle specifiche tecniche decisamente elevate.

Tuttavia, è interessante una novità inedita rivelata proprio da Pierre-Loup Griffais nello stesso tweet, in cui svela la presenza di un limitatore di fps opzionale, che si può attivare nel caso in cui si voglia risparmiare batteria abbassando le performance di Steam Deck. Non è chiaro il suo preciso funzionamento, ma sembra che gli utenti avranno la possibilità di decidere manualmente a quanti fotogrammi al secondo vogliono impostare il limitatore.

The "30 FPS target" refers to the floor of what we consider playable in our performance testing; games we've tested and shown have consistently met and exceeded that bar so far. There will also be an optional built-in FPS limiter to fine-tune perf vs. battery life. — Pierre-Loup Griffais (@Plagman2) July 25, 2021

La piattaforma portatile di Valve si mostra sempre più interessante e piena di funzioni molto utili al gaming di tutti i giorni. Sono davvero molti gli utenti incuriositi alla console, soprattutto perché secondo la compagnia non ci sarà un singolo titolo della libreria non giocabile su di essa. In ogni caso, anche noi siamo in attesa di poter provare con mano Steam Deck che, ricordiamo, sarà rilasciata verso la fine del 2021 in tutto il mondo, con i preordini già aperti. Cosa ne pensate della nuova piattaforma di Valve? Se l’avete prenotata, quale modello avete preferito?