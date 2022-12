Oltre a essere un hardware decisamente formidabile sotto ogni aspetto, Steam Deck ora può essere utilizzato anche per controller i robot. No, non stiamo scherzando. L’autore di questa scoperta è lo YouTuber Stanislau Arkhipenka, che ha trasformato l’hardware di casa Valve rendendolo un controller per l’APC-1 Hexapod. Si tratta di un robot per la ricerca e il salvataggio, anche se in realtà si tratta di un proof of concept e non è mai intervenuto in una vera e propria missione.

Il lavoro realizzato da Stanislau è sicuramente impressionante. Con un semplice tocco sullo schermo, Steam Deck si trasforma in un vero e proprio controller per il robot, anche se ovviamente il tutto è privo di qualsiasi grafica. Come dimostrato dal video, infatti, l’handlded di casa Valve sfrutta una sorta di client che permette di aggiustare ogni parametro essenziale dell’APC-1 Hexapod ed è in grado anche di mostrare le riprese del robot.

Per controllare il robot è necessario sfruttare praticamente tutti i tasti di Steam Deck, a partire dalle levette fino ai trigger per controllare la sua camminata. Il filmato, che potete trovate poco più in basso, non ci fa capire esattamente come tutto ciò sia stato possibile, ma ci mostra solamente il risultato del lavoro fatto e finito. Si tratta comunque di un ottimo esercizio di stile, che può potenzialmente essere replicato anche a casa, visto che il robot si può tranquillamente assemblare sfruttando i progetti presenti in rete.

Chiaramente il nostro consiglio è quello di evitare di seguire la strada tracciata da Stanislau. Steam Deck nasce per un’unica ragione, ovvero quella di farci giocare in totale libertà a tutti i giochi che più amiamo. Esperimenti di questo genere sono comunque molto interessanti da vedere, ma anche di difficile replica. Prendiamolo dunque per quello che è per davvero, ovvero un interessante esercizio di stile.