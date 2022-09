Tra i tanti utilizzi di Steam Deck che potrebbero venirvi in mentre, sicuramente quello di utilizzarlo come game pad del Wii U potrebbe non essere proprio il primo della lista. Questo discorso non vale però per i modder, che hanno deciso di ignorare il fatto di trovarsi davanti a un handled in grado di far girare tranquillamente giochi decisamente pesanti come Elden Ring e Marvel’s Spider-Man Remastered, per preferire invece un controller alternativo per la vecchia console del colosso nipponico.

Tutto qui? Ovviamente no. Inutile che ve lo diciamo anche noi: non è possibile collegare Steam Deck a Wii U. In realtà però tutta questa operazione ha perfettamente senso. Grazie a una piccola mod, presente a questo indirizzo, è possibile abilitare il giroscopio dell’handled e renderlo compatibile con l’emulazione dei giochi Wii U. Una piccola conquista, ma decisamente significativa per tutti coloro che amano emulare i vecchi giochi della console Nintendo.

Per dimostrare la bontà della mod, è disponibile un video su Twitter (che trovate subito qui in basso) e che dimostra come il giroscopio sia effettivamente compatibile con i giochi Wii U. Il team dietro la mod ha scelto come gioco di presentazione The Legend of Zelda: Wind Waker HD. La mod funziona decisamente bene e se siete interessati anche a questo particolare aspetto di Steam Deck il nostro consiglio è quello ovviamente di scaricarla il prima possibile.

We still got a bit more today! Here’s a little demo from our new guide coming out later… This is Gyroscope, enabled on the #SteamDeck, for #WiiU games using Cemu. pic.twitter.com/VkFvCOErJS — SteamDeckHQ (@SteamDeckHQ) September 3, 2022

Steam Deck ha debuttato a febbraio 2022, con le prime unità che sono arrivate rapidamente nelle mani dei giocatori. Ancora adesso è possibile prenotare e ricevere l’handled di casa Valve. In futuro, l’intenzione della società è di lanciare un secondo modello dell’hardware, anche se ovviamente al momento è presto per pensare al futuro del device. Restate sintonizzati su Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.