Da quando Steam Deck è stata annunciata, la curiosità degli appassionati verso questo nuovo hardware portatile è salita alle stelle. Ora che la piattaforma è arrivata nelle case di molti giocatori, possiamo dire tranquillamente che Valve ha fatto centro, ma la vera notizia è che l’hardware sta andando forte anche in Giappone, il che non era affatto scontato, dato che in terra nipponica il gaming su PC è storicamente sempre stato decisamente meno popolare che in occidente.

A darci conferma è la redazione di Game News 24, la quale ha dichiarato da poco che Steam Deck sta volando anche in Giappone, con i pre-ordini del nuovo hardware portatile che hanno saputo superare anche le aspettative della stessa Valve. A dare un’ulteriore conferma è stata la stessa compagnia statunitense, la quale ha tenuto a sottolineare quelli che sono al momento attuale gli ottimi risultati che sta ottenendo la piattaforma in un mercato che sta crescendo sempre di più anno dopo anno.

A oggi Valve non ha ancora fornito numeri specifici riguardo ai pre-order di Steam Deck in Giappone, ma la società capitanata da Gabe Newell dice di essere molto soddisfatta della risposta che stanno dando gli appassionati in terra nipponica. In tutto questo, Valve ha anche dichiarato che ora come ora il mercato PC giapponese è uno dei più floridi, con una crescita costante che sta andando avanti ormai da diverso tempo.

Steam Deck è stata molto presente anche allo scorso Tokyo Game Show 2022, dove la piattaforma portatile Valve si è potuta mettere in mostra molto bene con postazioni dedicate e tanti titoli diversi da provare. Anche questa presenza ha spinto il pubblico giapponese a convincersi delle estreme potenzialità dell’hardware portatile che, oltre ad aver esordito in modo convincente, sta ispirando molte altre realtà nel realizzare le proprie versioni di hardware portatili.