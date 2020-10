Steam: ecco il nuovo fenomeno, la sua demo è più giocata di molti AAA

I videogiochi sono di certo una delle forme di intrattenimento più varie di sempre. Da un lato abbiamo grandi AAA, prodotti mastodontici, con anni di lavorazione da parte di team composti da centinaia di persone, opere che attireranno milioni e milioni di giocatori e rimarranno impresse per sempre nella memoria di molti. Al tempo stesso, alle volte, spuntano quasi dal nulla piccoli titoli che riescono ad avere lo stesso effetto. Ora, su Steam, sembra essere spuntato il prossimo fenomeno del mondo dello streaming: parliamo di Party Animals, la cui demo è attualmente più giocata di molti AAA.

I dati del successo del nuovo fenomeno Steam

Nelle classifiche di steam dei giochi con più giocatori in contemporanea troviamo infatti nomi noti come CS:GO, Dota 2, PUBG, Team Fortress e i recenti “preferiti dal pubblico” Among Us e Phasmophobia. Ora, però spunta anche questo nuovo contendente: Party Animals. Parliamo di un picco di giocatori di 135.543 contemporanei, superando il picco di Phasmophobia e di Team Fortress degli ultimi 30 giorni.

Questa demo di Party Animals su Steam sta ottenendo più attenzione di Destiny 2, Rainbow Six Siege, GTA 5 e Rocket League nelle ultime ore. Certo, la demo è gratuita, ma è pur sempre solo una demo. Probabilmente, all’uscita del gioco completo ci troveremo di fronte al nuovo fenomeno dei giochi PC Steam.

Cos’è Party Animals?

Party Animals, nel caso ne abbiate scoperto l’esistenza solo in questo momento, è un party game multigiocatore online che ricorda molto Human Fall Flat. I nostri personaggi, carinissimi animali piedi di desiderio omicida, devono eliminare gli avversari e rimanere l’ultimo ancora in piedi. Ogni arena ha le proprie peculiarità e i personaggi sono dotati delle tipica fisica “buffa” di questo genere.

Potete trovare la demo a questo indirizzo.

Potete vedere un video che vi dà un’idea precisa della struttura di gameplay.

Questo nuovo fenomeno riuscirà a sopravvivere sul lungo periodo? Opere come Fall Guys, pur avendo ancora la propria folla di fan, hanno visto un inizio esplosivo per poi calare vertiginosamente. In questo momento, secondo Steam Charts, il titolo di Mediatonic è al 23° posto.

La demo saprà convincere abbastanza persone ad acquistare il gioco? Lo scopriremo solo verso la fine del 2020, quando Party Animals sarà messo in vendita.