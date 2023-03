Se siete ancora tra i pochi che utilizzano Windows 7, Windows 8 o Windows 8.1 e giocate su Steam, allora il nostro consiglio è quello di aggiornare immediatamente il vostro sistema operativo. Già, perché come comunicato da Valve, a partire dal primo gennaio 2024 il client non funzionerà più sui tre vecchi sistemi operativi di Microsoft. E no, non è colpa di Valve ma di… Google Chrome.

No, non stiamo scherzando. Come annunciato da Valve, infatti, il motivo per cui Steam non funzionerà più sui vecchi sistemi operativi del colosso di Redmond è dovuto ad alcune funzioni, che si basano proprio su una versione incorporata di Google Chrome. Questa versione però non è più supportata su Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1, ma solamente su Windows 10 e in avanti. Di conseguenza il client di casa Valve non potrà funzionare più.

Google Chrome non è però l’unico motivo per cui Steam non funzionerà più sui vecchi sistemi operativi. Come specificato da Valve, infatti, le future versioni del client utilizzeranno gli aggiornamenti di Microsoft disponibili solo sulle versioni più recenti di Windows. Per quei pochi giocatori che ancora sono rimasti ancorati a Windows 7, Windows 8 o Windows 8.1 sarà dunque necessario effettuare un aggiornamento a Windows 10 o Windows 11. Una soluzione comunque che sarebbe diventata obbligatoria a breve, visto che i vecchi OS del colosso di Redmond sono già in gran parte trascurati e questo non mette a rischio solamente il gioco, ma anche la sicurezza degli utenti.

Al momento è possibile aggiornare Windows alle versioni più recenti acquistando una licenza ufficiale su Amazon. Se utilizzate ancora quei vecchi sistemi operativi, il nostro consiglio è quello di aggiornare il vostro PC nel più breve tempo possibile. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

