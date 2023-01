Quando parliamo di giochi per computer, non possiamo ovviamente escludere Linux. Il sistema operativo open source da diverso tempo offre un vasto supporto ai videogiochi e anche la stessa Valve, con Steam, ha cominciato oramai a guardare con interesse questo settore, tanto che la società di Gabe Newell è al lavoro proprio sull’HDR per Linux.

La notizia è stata diramata da parte di Pieere-Loup Griffais, programmatore di Valve al momento al lavoro su Steam Deck. Al momento l’HDR è abilitato su certi giochi, ma la feature richiede ancora un po’ di tempo prima di poter essere sfruttata a pieno regime. Il programmatore ha dichiatato di aver testato l’HDR su diversi titoli, tra cui Halo Infinite, Death Stranding (in versione Director’s Cut) e Deep Rock Galactic.

Chiaramente, come abbiamo accennato poco sopra, la feature deve essere ancora migliorata, ma è sempre un inizio. Il gaming su Linux non è mai stata in realtà una priorità di Valve, salvo negli ultimi anni, dove il colosso dell’industria ha deciso di rivolgere uno sguardo diverso a questo particolare settore, che conta oramai più utenti che in passato. La ragione commerciale dunque è il vero e proprio motore di queste iniziative, che mirano a offrire un’esperienza di gioco completa anche per tutti coloro che sono sprovvisti o non vogliono installare Windows.

New Linux gaming milestone: with the latest work from Josh Ashton, HDR can now be enabled for real games! Tested it tonight on my AMD desktop with Halo Infinite, Deep Rock Galactic, DEATH STRANDING DC. Very early and will still need some time to bake to be useful to most. pic.twitter.com/S7DzLMe6Ng — Pierre-Loup Griffais (@Plagman2) January 3, 2023

Infine, secondo alcune indiscrezioni, la possibilità che Valve stia lavorando a uno Steam Deck con schermo OLED potrebbe essere confermata proprio da questa aggiunta. Il sistema operativo della società infatti gira su Linux e in molti pensano che ci sia un collegamento tra l’HDR per l’OS open source e l’arrivo di un nuovo modello dell’handled. Queste ultime sono però speculazioni e considerando che l’hardware di Valve non ha neanche un anno di vita, è molto probabile che in realtà ci vorrà ancora un bel po’ di tempo prima di vedere un nuovo modello della “console” in circolazione.