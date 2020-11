Steam: diventare il Papa più corrotto? Ora si può con questo gioco

Diventare Papa? Controllare e governare la chiesa? Chi non ha mai, per un momento, immaginato di assumere questo ruolo? La figura del pontefice ha sempre affascinato i maggiori registi mondiali con capolavori del calibro di “The Young Pope”, serie televisiva magistrale di Paolo Sorrentino, ma anche nell’ambito dei videogame si sono visti diversi strategici a tema. Pope Simulator è stato probabilmente uno dei primi a provare ad affacciarsi nel campo videoludico in cui dovevamo sostanzialmente celebrare le Messe o incontrare i nostri Fedeli, in base alle nostre scelte venivamo valutati attraverso una barra della “Fede” appunto. Nulla di così eclatante insomma ma ora, su Steam, si è scoperto che il prossimo anno verrà rilasciato The Pope: Power & Sin.

Prima di parlare del titolo in sé, leggiamo la descrizione sulla sua pagina ufficiale Steam: “Assumi il ruolo del Papa, combatti per l’indipendenza spirituale e politica dai pagani e il rinnovamento delle strutture amministrative della chiesa. I governi di Alessandro VI è l’ondata di numerosi scandali, eccessi e segni di corruzione morale nelle più alte autorità della Chiesa.” Ispirato alla vita di Alessandro VI, dovremo combattere per l’indipendenza spirituale e politica dai pagani e il rinnovamento delle strutture amministrative della chiesa.

Assunto il ruolo del pontefice nel 1492 ci troveremo davanti diverse scelte per potenziare il controllo della chiesa, formando alleanze che aumenteranno inevitabilmente il nostro potere, collezionare informazioni attraverso le confessioni dei fedeli e soprattutto impartire ordini. Questi potranno inevitabilmente cambiare le varie situazioni a nostro vantaggio oppure farci cadere vittima di tradimenti. Graficamente il gioco risulta abbastanza datato, non impressiona né a livello visivo né tecnico, ma ammettiamo che l’idea di impartire ordini da pontefice ci fa salire inevitabilmente l’interesse. Insomma, in attesa di una data ufficiale vi invitiamo a tenere d’occhio questo strategico sviluppato da Forestlight Games.

Cosa ne pensate di questo gioco? Gli darete una possibilità? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti i titoli in uscita prossimamente su Steam.