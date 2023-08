Succede talmente raramente che onestamente non ricordiamo neanche più l’ultima volta che abbiamo informato l’utenza per una situazione del genere.

Da questa mattina Steam è down in alcuni paesi, tra cui UK, Germania, Francia e Paesi Bassi: molti giocatori dichiarano di non riuscire a connettersi al noto client di videogiochi rilevando l’errore“impossibile connettersi alla rete di Steam”.

Finora le segnalazioni hanno colpito i giocatori nel Regno Unito, Germania, Francia e Paesi Bassi che sono stati colpiti da questo problema di accesso. Su Down Detector, c’erano circa 1800 segnalazioni di problemi in UK alla mattina presto, con la maggior parte che citavano problemi di accesso. Finora, Valve non ha commentato l’interruzione.

Al momento attuale, non è noto quale sia la causa di questa interruzione, né quando verrà risolta. Al momento, molti giocatori su PC non riescono ad accedere ai loro giochi. In Italia non sono stati riscontrati (per ora) problemi di sorta.

Aggiorneremo questo articolo nel corso della giornata.