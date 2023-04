Ci siamo, SteamDB ha pubblicato i risultati di vendite della settimana su Steam e i risultati non sono poi così inaspettati. Al primo posto troviamo infatti Resident Evil 4 Remake, cosa che non sorprende visto l’enorme qualità del gioco e soprattutto la sua popolarità originale. Insomma, Capcom ha colpito ancora e la software house ha promesso comunque altri aggiornamenti in arrivo sul gioco.

Steam Deck è saldo al secondo posto, segno che il PC portatile di Valve sta riscuotendo un ottimo successo. Che la gente stia cominciando ad apprezzare la giocabilità in mobilità? Lo scopriremo solo nei prossimi mesi.

Al terzo posto The Last of Us Parte 1, che nonostante i tantissimi problemi conferma la sua incredibile forza come proprietà intellettuale. I giocatori PC non vedevano l’ora di giocarlo, questo è abbastanza chiaro. La classifica procede con poche sorprese, a parte Dredge, l’atipico simulatore di pesca stilisticamente lovecraftiano e a tinte horror. Se foste interessati, comunque, di seguito la classifica completa dei giochi, ci rivediamo la prossima settimana con i dati aggiornati.

Resident Evil 4 Remake Steam Deck The Last of Us Parte 1 FIFA 23 Dredge Naraka: Bladepoint Smalland: Survive the Wilds Call of Duty: Modern Warfare 2 Sons of the Forest Forza Horizon 5

Se non li aveste giocati, comunque, Dredge e Resident Evil 4 Remake sono certamente dei titoli che dovreste prendere in considerazione: qualità, divertimento e longevità assicurata. Se non dovessimo considerare le vendite, ma solo i download, Counter Strike e Apex Legends rimarrebbero comunque primi in classifica, mica poco.