Steam: ecco i saldi di fine settimana, tra cyberpunk e One Piece

Dopo i saldi di metà settimana Steam annuncia una serie di nuove scontistiche su una valanga di nuovi titoli. Come accade ogni volta con le scontistiche proposte dallo store di Valve, si rischia di perdersi tra i tantissimi titoli proposti a rezzi bassi. Tra questi si può trovare di tutto, dalle esperienze più recenti, ai titoli storici fino ad arrivare ad una serie di esperienze indipendenti molti interessanti da esplorare.

In questo fine settimana, però, la proposta dai nuovi saldi di Steam ci offre sul piatto d’argento tanti giochi singoli e anche un bundle che mette in sconto una marea di titoli sul franchise di One Piece. Tra questi si possono portare a casa ad un prezzo basso tutti i più importanti videogiochi basati sul manga di Eichiro Oda usciti su PC, compreso l’action RPG World Seeker.

Ma non ci si ferma qui, dato che i saldi di fine settimana di Steam offrono forti sconti su altri tipi di esperienze interessanti. Tra queste va sottolineato uno sconto sul recentissimo The Ascent, il fantastico titolo cyberpunk con elementi da gioco di ruolo di Neon Giant. Ma non ci si ferma qua, è scontata anche la Mafia Definitive Edition e la recente trilogia, per vivere (o rivivere) la saga open world tutta d’un fiato spendendo poco.

A questi si vanno ad aggiungere un’innumerevole quantità di altri giochi scontati, per questo il nostro consiglio è sempre quello di farvi un giro per il negozio digitale di Steam e di controllare la vostra lista dei desideri.