Steam, ecco i super sconti del fine settimana!

Steam è pronto per gli sconti del fine settimana, che si preannunciano interessanti e molto convenienti, utili per recuperare giochi lasciati indietro come il divertentissimo Torchlight, Action-RPG sviluppato da ex membri di Blizzard North (Diablo, Diablo II).

Ma entriamo nel dettaglio di questi sconti, così da darvi una panoramica generale di quello che potreste acquistare a prezzi scontati. Vi abbiamo già parlato di Torchlight, un Diablo-Like dallo stile grafico leggero che promette di regalarvi decine di ore di divertimento, ma qualora siate fan dei GDR più classici, non potete perdervi un autentico capolavoro, vale a dire Disco Elysium, scontato del 45%.

Abbiamo poi altri giochi interessanti, come i titoli dell’editore Aspyr, che comprendono scontistiche fin all’85% di serie quali Mafia, Borderlands e Bioshock. Mafia è un franchise free-roaming incentrato prevalentemente su una narrazione cinematografica e sul forte tasso d’azione; Borderlands è la conosciuta serie looter-shooter di Gearbox, consigliata se giocata con gli amici; infine Bioshock, il meraviglioso FPS con elementi GDR, che ha dato vita a una delle trilogie più belle di sempre. Aspyr comprende anche la serie di Civilization. Cosa state aspettando?

Come tutti i weekend, le offerte termineranno il lunedì alle 19:00. Non mancheremo di informarvi su ulteriori sconti o informazioni sui giochi in promozione su Steam.