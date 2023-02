Lo sappiamo: sviluppare un videogioco richiede tempo. Quello che però è successo a Radio the Universe è sicuramente un caso particolare, perché ci sono voluti “solamente” 11 anni prima che su Steam arrivasse una versione demo. Esatto, non la versione definitiva, ma una semplice prova.

Se il nome non vi dice nulla, non preoccupatevi, è perfettamente normale. Radio the Universe venne annunciato nel 2012, per poi sparire e finire nel dimenticatoio. Sviluppato da un team decisamente piccolo, si tornò a parlare del progetto nel 2020, quando tecnicamente doveva essere pubblicato su Steam. Ovviamente così non è andata e ora, a distanza di tre anni da quell’ultimo annuncio, la versione di prova dle progetto è finalmente disponibile per tutti.

La storia di Radio the Universe è ovviamente molto particolare, così come lo è il plot dello stesso videogioco, che chiede ai giocatori di esplorare una città misteriosa e le sue rovine. Il gameplay è caratterizzato dai classici elementi dei giochi di ruolo, come per esempio la sopravvivenza del giocatore, la progressione e l’aumento delle statistiche, con il loot che gioca un ruolo fondamentale per migliorare l’equipaggiamento e il livellamento delle abilità. Insomma, un prodotto che sembra non avere nulla di particolare, al di là della sua storia di sviluppo, decisamente travagliata.

L’arrivo della demo di Radio the universe è sicuramente una buona notizia. Resta però un po’ di delusione sulla mancanza di una data di uscita. Al di là dei classici elementi RPG, il gioco possiede uno stile grafico molto accattivante. A questo punto speriamo che gli autori si prendano tutto il tempo necessario per portarlo a termine. E il momento del lancio, ne siamo sicuri, sarà una grandissima festa per tutti. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

