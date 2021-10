Steam: ecco le follie di metà settimana! Una novità è già scontata

Siamo alle porte di una nuova metà della settimana, e Steam non perde l’occasione per mandare in sconto qualche gioco all’interno del suo store digitale. Come al solito le scontistiche sono varie e su giochi diversi, ma a colpirci questa settimana c’è un gioco uscito da poco.

Tra i giochi scontati, infatti, troviamo il recentissimo King’s Bouty 2, il GDR strategico in epoca medievale uscito solamente qualche settimana fa. In sconto anche una grandissima parte del catalogo di giochi di NIS America, tra cui ci troviamo dentro la saga di The Legend of Heroes e moltissime altre.

C’è spazio per tanta varietà anche questa settimana, dove le follie di metà settimana di Steam ci offrono la Ace Attorney Trilogy, il grande titolo indie Return of te Obra Dinn e Lawn Mowing Simulator, tutti scontati.

Lo sconto a King’s Bouty 2 finirà il 14 ottobre, quello sulla trilogia di Ace Attorney il 18, mentre io restanti citati il 15. Avete pochi giorni per fare vostri questi titoli a un prezzo scontato.