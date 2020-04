Steam: nuovo gioco gratis per una settimana, ecco il link per Generation Zero

Dopo la lunga lista di giochi gratis (regalati dagli sviluppatori per “combattere” la quarantena) e dopo le molteplici proposte di Ubisoft, troviamo un nuovo gioco gratis su Steam. Gli appassionati del mondo PC posso da ora giocare senza alcun costo a Generation Zero un’avventura survival per giocatore cooperativa, nella quale si può giocare da soli o con altri tre amici.

Generation Zero, che potete trovare su Steam a questo indirizzo, è disponibile gratis per tutta la settimana ma successivamente tornerà a pagamento: per fortuna, fino al 4 maggio sarà acquistabile a prezzo scontato. Potrete prendere l’edizione base a 9.99 euro o il bundle (include Alpine Unrest) a 15.46 euro. Potete quindi provarlo con calma per alcuni giorni e poi decidere se acquistarlo.

[STEAM FREE WEEK] Haven't tried the game, or do you maybe have a friend that you know is missing out on some menacing machines? Starting now until the 4th of May, Generation Zero will be free to play for everyone on Steam! https://t.co/lnuY1oRYww pic.twitter.com/w3piQ4KMXw — Generation Zero (@GenZeroGame) April 28, 2020

Ecco la descrizione ufficiale del gioco: “Benvenuto nella Svezia degli anni ’80. La popolazione locale è scomparsa e le strade sono invase da macchine ostili. Esplora il mondo di gioco per svelare il mistero, perfeziona le tue strategie di combattimento e preparati a reagire. Gioca da solo o unisciti ad altri tre amici per sconfiggere il nemico.”

In Generation Zero potrete combinare armi abilità ed equipaggiamenti per creare tattiche di combattimento personalizzate. Potete combattere in modo diretto oppure optare per una strategia più furtiva, collaborando con i vostri amici per eliminare le macchine. Non manca inoltre una componente narrativa: riusciremo a svelare il mistero ideato dagli sviluppatori?

Ecco i requisiti minimi:

Sistema operativo: 64bit OS – Windows 7 with Service Pack 1

Processore: Intel i5 Quad Core

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: nVidia GTX 660 / ATI HD7870 – 2GB VRAM / Intel® Iris™ Pro Graphics 580

Memoria: 35 GB di spazio disponibile

Ecco i requisiti consigliati:

Sistema operativo: 64bit OS – Windows 10

Processore: Intel i7 Quad Core

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: nVidia GTX 960 / R9 280 – 4GB VRAM

Memoria: 35 GB di spazio disponibile

Cosa ne pensate? Proverete questo nuovo gioco gratis disponibile su Steam? Oppure Generation Zero non vi convince?