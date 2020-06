Steam: nuovo gioco gratis disponibile per pochi giorni

Questi primi giorni di giugno del 2020 non sono stati proprio eccezionali trovandoci davanti ennesimi rinvii scaturiti dalle proteste che si stanno attuando tutt’ora negli Stati Uniti. Dopo aver assistito al posticipo dell’evento di Sony riguardante PS5 anche il tanto atteso Steam Game Festival è stato rinviato di qualche giorno, a darne notizia è stato lo stesso Geoff Keighley, organizzatore di questa manifestazione digitale assieme a Valve. Dovremo quindi aspettare il 16 giugno per assistere a questo particolare Festival nel quale verranno puntati i riflettori sui prossimi titoli in uscita prossimamente.

Nonostante questa ennesima notizia di rinvio, i ragazzi dello Studio Aurum e il publisher indipendente Soedesco hanno annunciato Monster Crown un titolo in cui è possibile allevare centinaia e centinaia di mostri ed anche usarli in combattimento con l’obiettivo di stringere un patto con loro e sconfiggere una malvagia donna assetata di potere. Il titolo risulta graficamente carino e sulla carta davvero promettente che riprende in modo marcato anche l’idea di base di Pokémon.

Il titolo, che ricordiamo essere in accesso anticipato, potrà essere provato per un tempo limitato, vale a dire durante tutto lo Steam Game Festival dal 16 al 22 giugno. Se siete quindi appassionati del genere e volete avventurarvi in questa avventura potrebbe essere il titolo che fa per voi e magari supportarlo con il tempo. Qui di seguito vi lasciamo alla didascalia ufficiale rilasciata sulla piattaforma Steam: “Tuffati in un oscuro mondo dominato dai mostri e stringi patti con loro per sconfiggere una giovane donna assetata di potere. Vai a caccia di mostri e affrontali, ammaestrali e crea nuovi incroci per scrivere la tua storia. Insieme a loro puoi ristabilire l’equilibrio sull’Isola dei Re.”

Cosa ne pensate di questa notizia? Vi ha incuriosito questo titolo? Lo proverete? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutti gli eventuali dettagli riguardanti lo Steam Game Festival.