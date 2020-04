Steam: gioco gratis scoperto in anticipo, non è solo un periodo di prova

Questi giorni, tra Pasqua e quarantena, noi videogiocatori non abbiamo molto con cui riempire la giornata. Nelle settimane abbiamo potuto rinfoltire il nostro backlog grazie a una serie di giochi donati dagli sviluppatori per fronteggiare il cornavirus. Tra i molteplici titoli, spiccano sopratutto quelli di Ubisoft, di Microsoft e di 2K, e ora pare proprio che se ne stia per aggiungere uno di SEGA e Creative Assembly. Tramite SteamDB, infatti, è stato possibile scoprire che Total War Shogun 2 sarà presto il prossimo gioco gratis su Steam.

E prima che vi venga il dubbio, non parliamo di una semplice prova gratuita della durata di una settimana, ma di un vero e proprio regalo. Dal 27 di aprile fino al primo maggio, SEGA e Creative Assembly permetteranno di reclamare in modo completamente gratuito una copia Steam di Total War Shogun 2 e di tenerla per sempre: una volta aggiunta alla libreria, non sparirà più.

Se non conoscete il gioco, dovete sapere che Total War Shogun 2 è uno strategico in tempo reale che ci lancia 16° secolo, ovviamente nel Giappone Feudale. I clan sono in guerra e il governo centrale è ormai allo sbando. Noi interpreteremo un Daimyo, ovvero il leader di un clan, e dovremo scontrarci militarmente, ottenere la supremazia economica oppure creare rapporti diplomatici con i nostri nemici. L’obbiettivo è riunire il Giappone e diventare quindi il nuovo Shogun.

Secondo quanto riportato da SteamDB, quindi, mancano solo un paio di settimane e potremo giocare a Total War Shogun 2 in modo completamente gratuito su Steam. Pur trattandosi di un gioco con una decina di anni alle spalle, è comunque una bella sorpresa. Diteci, avete già giocato il titolo di Creative Assembly, oppure sfrutterete questa occasione per provarlo?