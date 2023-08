L’indagine condotta da Steam a luglio ha rivelato che Linux ha sorpassato macOS nella classifica dei sistemi operativi più utilizzati dagli utenti di Steam. Nonostante sia ancora lontano dal raggiungere la supremazia di Windows, il sistema operativo open source ha segnalato un notevole aumento di utilizzo, che può essere attribuito principalmente al successo straordinario di Steam Deck.

Secondo i dati riportati da Ars Technica, la versione di Linux basata su SteamOS, utilizzata da Steam Deck, rappresenta addirittura il 42% degli utenti di Linux su Steam, mentre Arch Linux, al secondo posto, raggiunge soltanto il 7,94% di adozione. Allo stesso tempo, Windows mantiene la sua netta supremazia con il 96,21% degli utenti, mentre tutte le versioni di Linux si attestano al 1,96% e macOS si posiziona al di sotto all’1,84%, scendendo al terzo posto.

Il grande successo di Steam Deck è indubbiamente un fattore determinante nell’incremento dell’utilizzo dell’OS libero sulla piattaforma di Steam. Il dispositivo ha costantemente dominato i dati di vendita sullo shop di Valve ed è al momento al quarto posto nella classifica generale, secondo i dati di SteamDB.

Nonostante il successo del PC portatile, riteniamo che l’adozione di Linux su larga scala potrebbe richiedere ulteriori stimoli e supporto per creare un ecosistema più completo e accessibile per i giocatori. Tuttavia, il risultato ottenuto fino a oggi è senza dubbio un segnale positivo per la crescita di Linux nel settore del gaming e non è detto che una nuova versione della console dedicata possa in qualche modo aiutare questa espansione.

Di certo, il traguardo raggiunto da Linux su Steam è una vittoria per l’intera comunità di appassionati Linux e un segno positivo per il futuro di questo sistema operativo nel panorama videoludico. I progressi continui della compatibilità di Proton, potrebbero consentire al sistema operativo open source di guadagnare ancora più terreno come opzione di gioco preferita tra gli utenti.