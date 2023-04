A volte gli errori capitano anche ai migliori e in questo caso è capitato a Valve. Può capitare, infatti, che i mod dell’azienda bannino degli utenti per alcune recensioni, ma in casi estremamente rari e solo se offendono o usano parole poco carine. Questa volta, però, sono stati limitati ben 2439 utenti che hanno avuto la “malsana” idea di mettere… un “like” a una recensione.

Un giocatore di nome FREEDOMS117 ha scritto un’opinione negativa nei confronti di Warlander, noto free to play online. Nell’analisi attacca fortemente il sistema anti cheat del gioco, chiamato Sentry Anti-Cheat che a quanto sembra, risulta funzionare anche con il gioco chiuso, continuando a inviare dati agli IP giapponesi. La recensione, quindi, si concentrava sul dare consigli e istruzioni su come rimuovere Sentry ed eventuali cose rimaste nel registro di sistema. Inutile sottolineare che questa valutazione è diventata presto popolare, raccogliendo 2439 voti positivi e 437 riconoscimenti in tre mesi.

A seguito di questo successo, un moderatore di Steam ha ben pensato di limitare FREEDOMS117 per 30 giorni e cancellare la recensione secondo questa motivazione: “tentativo di truffa ai danni degli utenti o altre violazioni delle regole e delle linee guida di Steam“.

Non solo, tutti coloro che hanno messo like alla recensione, sono stati anche essi limitati per 30 giorni sulla possibilità di valutare ulteriori giochi, parliamo di tutti i 2439 utenti. Ovviamente la contestazione dei giocatori è arrivata ben presto, attraverso la richiesta di contatto all’assistenza Steam che, tuttavia, non ha risposto.

Per fortuna le cose si sono risolte dopo che l’assistenza si è scusata con FREEDOMS117, ammettendo di essere caduti in errore: il moderatore pensava che la recensione contenesse istruzioni su come rimuovere il software anti-cheat, cosa che Valve non consente.

“I nostri moderatori controllano i contenuti che descrivono come imbrogliare o come manomettere i sistemi anti-cheat. Questi contenuti sono contrari alle nostre regole e sembra che il nostro team di moderazione abbia identificato erroneamente questo caso, portando alla recensione vietata. Concordo con la vostra valutazione che questa recensione non rientra in questi criteri“, ha scritto l’assistenza di Steam che ha continuato “Inoltre, il mod ha identificato questa recensione come potenzialmente pericolosa per gli altri giocatori, a causa di alcuni passaggi che richiedono la modifica del registro. Questo ha portato al blocco aggiuntivo del tuo account e degli account dei votanti. Vedo che la tua recensione non contiene link di phishing, tentativi di truffa o inganno ai danni dei giocatori o qualsiasi altra cosa che giustifichi un blocco“.

Anche le limitazioni agli utenti sono state rimosse, ma la valutazione è rimasta comunque nascosta. Stando a Valve, la recensione avrebbe molto più senso come guida. A ogni modo, Steam ha contattato l’editore per chiedere chiarimenti sul sistema anti-cheat ricevendo la seguendo risposta: “Sentry Anti-Cheat presenta un bug in cui Sentry non riesce a disiscrivere l’icona visualizzata nella task tray quando Sentry Anti-Cheat Task Tray si chiude, il che lascia l’icona visualizzata e fa sembrare che Sentry sia ancora in esecuzione”

In breve, nessuna informazione raccolta e tutto bene ciò che finisce bene. Ma Steam dovrebbe stare molto più attenta sulla moderazione dei propri utenti.