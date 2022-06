Giocatori PC, segnatevi questa data sul calendario. Nel corso delle ultime ore, infatti, Valve ha annunciato quando partiranno i saldi estivi su Steam. Notoriamente attesi da diversi giocatori per diversi motivi, al momento non si sa ancora quali giochi saranno in saldo, ma è molto probabile che il catalogo potrà contare su tantissimi titoli (sì, anche quelli che avete nella vostra lista dei desideri).

Steam valve

Partiamo appunto dalla data di inizio. I saldi estivi del 2022 di Steam inizieranno il 23 giugno, intorno alle ore 18:00 italiane. Da quel momento avrete due settimane di tempo per poter acquistare i giochi in saldo: le promozioni infatti termineranno l’8 luglio 2022. Un tempo decisamente sufficiente comunque per permettervi di poter acquistare tutti i titoli che volete e soprattutto per consultare la lista delle varie offerte.

Quali giochi si troveranno in sconto? Difficile dirlo al momento. Solitamente i saldi di Steam non permettono l’acquisto a prezzo scontato di un titolo appena pubblicato. Sicuramente però le uscite sul client di Valve non sono mancate nel corso degli ultimi mesi, dunque i giochi più “vecchi” o comunque pubblicati già da qualche mese saranno sicuramente in sconto. Notoriamente abbastanza alti, molto spesso un singolo gioco può essere scontato oltre il 70%, quindi sì: tenete d’occhio il catalogo e soprattutto la vostra lista dei desideri.

Quelli di Steam non sono però gli unici saldi disponibili nel periodo estivo. Anche su GOG è possibile, infatti, acquistare giochi in sconto. Sul client di proprietà di CD Projekt sono già partiti i saldi estivi e dureranno fino al 27 giugno 2022, quindi se state cercando qualche gioco classico in sconto oppure qualche titolo indipendente, probabilmente questa è la vostra occasione. In aggiunta, proprio sullo store trovate il remake non ufficiale di The Elder Scrolls Daggerfall: trovate tutti i dettagli sul progetto (e i modi per scaricarlo) visitando questo indirizzo.