Lo scorso mese vi avevamo raccontato di come la RTX 3060 avesse definitivamente soppiantato le immortali GTX 1650 e GTX 1060. Ebbene, questo primato non è durato poi molto. Nel recente e classico sondaggio mensile di Steam la situazione si è ribaltata, ancora una volta.

Dopo un aumento repentino del 6.31% (anche un po’ strano, bisogna ammetterlo) ottenuto a marzo per quanto riguarda la RTX 3060 che gli valse il primo posto in classifica, le cose sono tornate apparentemente al risultato degli scorsi mesi, con la GTX 1650 tornata saldamente al comando come scheda più sfruttata dagli utenti Steam. La GTX 1060 è invece in seconda posizione con la RTX 3060 e RTX 2060 che hanno registrato perdite rispettivamente del -6,01% e -3,6%

Non è chiaro cosa abbia causato l’improvviso cambiamento di marzo, ma qualunque cosa sia stata, Valve sembra averla risolta. I risultati più recenti di aprile hanno riportato la GTX 1650 in cima alla classifica grazie a un aumento del 2,15%, mentre la GTX 1060 è tornata al secondo posto. Altrove, la RTX 3060 e la RTX 2060 hanno registrato perdite rispettivamente del -6,01% e del -3,6%. Una cosa che non è cambiata è l’assenza delle AMD Radeon RX 7900 XT e XTX dalla classifica delle GPU principali.

Questo cosa può significare? Molto semplicemente che il sondaggio di marzo, poi riportato ad aprile, si è rivelato molto probabilmente errato, anche perché dubitiamo di un cambio così improvviso da mese a mese.

È comunque sempre corretto sottolineare che i sondaggi sono facoltativi e non tutti gli utenti vengono presi in considerazione, inoltre solo una parte di chi effettua i sondaggi vengono poi inseriti nel risultato finale. Insomma, sembra proprio che vedremo la GTX 1650 e GTX 1060 ancora per un bel po’ sul client targato Valve.