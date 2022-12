Lo store di Steam è sempre ricco di sorprese del tutto inaspettate. Le sue possibilità d’acquisto riescono a toccare gli estremi più curiosi, offrendo agli appassionati capolavori indie e tripla A, accompagnati anche da progetti minuscoli che alle volte esplodono in alcune nicchie molto ironiche e determinate. È questo il caso di Placid Plastic Duck Simulator, titolo che ultimamente ha riscosso enormi consensi in fatto di recensioni sul noto sito videoludico, con una valutazione positiva del 98% in tendenza fino al 99% negli ultimi 30 giorni.

Di che cosa tratta questo videogioco? Placid Plastic Duck Simulator non è altro che un simulatore in cui non dovrete fare altro che guardare delle piccole papere di gomma mentre galleggia nell’acqua increspata di qualche casa privata o piscina. Non ci sono comandi specifici da utilizzare, potete muovere solamente la telecamera e cliccare su di loro per farle starnazzare.

Attenzione però, non stiamo parlando di successo planetario o di vendite, ma di veri e propri numeri in fatto di recensioni positive raccolte sullo store (c’è stato addirittura uno streamer irlandese, tale RTGame, che ha caricato un video su YouTube in cui passa 15 minuti a fissare lo schermo con commenti follemente positivi sull’esperienza, raccogliendo circa 764.000 visualizzazioni).

Contro ogni aspettativa i ragazzi di Turbolento Games, gli sviluppatori di Placid Plastic Duck Simulator, hanno constatato che il loro videogioco è stato scaricato oltre 70 mila volte. Dal loro punto di vista “i giocatori raccontano le proprie storie” davanti a queste paperelle a schermo, specialmente durante le live, “la gente lascia 2 dollari per un gioco che dovrebbe essere uno scherzo solo per scoprire che ci sono 47 diverse papere dipinte a mano da collezionare, diverse strane interazioni, eventi ambientali, un UFO, punteggi, segreti, e una colonna sonora che rapisce. Alla fine della giostra sono felici e lasciano una recensione positiva per condividere quella felicità con più persone””

Parlando sempre di Steam vi ricordiamo che negli scorsi giorni, oltre ai dettagli in merito a The Last of Us Parte 1 versione PC sembra giunta anche la conferma di un suo approdo su Steam Deck, ricollegandoci anche alla recente diatriba connessa con l’estrazione di queste console ai The Game Awards 2022 e ai chiarimenti successivi.