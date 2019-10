Steam, un leak ha svelato le date dei prossimi saldi

Un'indiscrezione proveniente da plurime fonti ha rivelato molto probabilmente le date degli attesissimi prossimi saldi di Steam.

Alcuni degli appuntamenti più attesi da ogni giocatore su PC sono da diversi anni quelli con i saldi di Steam, con lo store di Valve che per tali occasioni propone una miriade di titoli a un prezzo veramente irrinunciabile.

Solitamente tali eventi coincidono con le principali festività ed è quindi decisamente semplice sapere quando aspettarseli, sebbene le date precise varino di anno in anno. Un leak sembra però quest’anno aver svelato tale mistero e i presunti periodi di sconti sono quindi emersi con largo anticipo.

Ecco quindi quando saranno molto probabilmente tali attesi appuntamenti:

Saldi di Halloween : dal 28 ottobre al 1 novembre

: dal 28 ottobre al 1 novembre Saldi autunnali : dal 26 novembre al 3 dicembre

: dal 26 novembre al 3 dicembre Saldi invernali: dal 19 dicembre al 2 gennaio

Ovviamente, trattandosi di un’indiscrezione, vi invitiamo a prendere con le pinze tale notizia ma il tutto sembrerebbe comunque essere abbastanza affidabile. Nel rivelare tali date, infatti, SteamDB ha anche aggiunto: “Diversi sviluppatori hanno rivelato tali periodi ripetutamente e in diversi posti nonostante le direttive di Steam. In ogni caso è così che va il mondo.”

Rispetto agli anni precedenti a balzare all’occhio sono soprattutto i saldi di Halloween e quelli autunnali che, rispetto a quanto eravamo abituati in passato, sono leggermente posticipati rispetto al solito. Niente di particolare, invece, per quelli invernali che, come da tradizione, dovrebbero partire il 19 dicembre.

Che ne pensate di questa notizia e in generale dei saldi di Steam? Avete mai comprato qualcosa durante tali occasioni o non avete mai trovato qualcosa di veramente ghiotto? Raccontateci direttamente nei commenti i vostri migliori affari fatti durante tali eventi.