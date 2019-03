Steam Link Anywhere consente lo stream di giochi su qualsiasi PC

Steam Link Anywhere è il nuovo update per il dongle di Steam: ora è possibile riprodurre in stream i giochi PC ovunque, non solo nel proprio network.

Valve ha annunciato che è disponibile una nuova feature per Steam Link, ovvero l’apparecchio che permette di riprodurre in stream il vostro PC su un televisore moderno. La nuova proposta di Valve è Steam Link Anywhere che promette di dare accesso allo stream da qualsiasi PC, anche esterno al tuo network. Precedentemente era possibile sfruttare Steam Link unicamente all’interno delle mura domestiche.

Steam Link Anywhere è un update gratuito disponibile per tutti gli utilizzatori del dongle Steam Link o dell’app Steam Link ed è attualmente in fase beta. Valve ha affermato che è necessaria un’alta velocità di upload dal computer e una connessione internet di qualità per usare lo Steam Link.

Steam Link

L’annuncio è arrivato poco prima della Game Developers Conference 2019; durante quest’ultimo, la società parlerà anche di altri update legati alla piattaforma Steam, come le nuove Stream Networking Socket API, che daranno accesso, agli sviluppatori, alle infrastutture costruite per supportare CS:GO e Dota 2, due dei titoli di maggior successo di sempre, in particolar modo di Steam e Valve.

Molte azienda stanno ormai puntando tantissimo sullo streaming e sul digitale, un chiaro esempio è Xbox Maverick, il progetto xCloud, PlayStation NOW e Project Stream. Il futuro gaming in streaming sembra quindi essere una certezza e Steam Link insieme a Steam Link Anywhere pare essere essere un ulteriore passo in avanti. Certo, prima che tutto questo prenda sopravvento sarà necessario attendere almeno la GDC o al massimo l’E3 2019 e comunque è un qualcosa che molto probabilmente prenderà piede nel corso degli anni avvenire, quando le connessione, soprattutto nel nostro paese saranno potenzialmente funzionali per videogiocare in streaming.

L’appuntamento con la conferenza di Steam è per il 21 marzo, il penultimo giorno della Game Developers Conference. Diteci, cosa ne pensate di queste novità? Credete possa divenire il futuro dell’intrattenimento?