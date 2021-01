Steam migliora il supporto per i controller Xbox e PS5

Con l’arrivo delle console di ultima generazione, Xbox Series X|S e PS5, il videogiocatore dispone anche di un nuovo controller. Dal versante Microsoft, Xbox ha optato ad un design molto familiare per il suo Xbox Wireless Controller mentre, com’è noto, PlayStation con il suo DualSense ha cercato una vera novità. Dal loro rilascio, Steam ha aggiunto il supporto per entrambi i controller per poterli utilizzare su PC, ma la maggior parte delle funzionalità che, per esempio, contraddistinguono il DualSense – come i trigger adattivi e il feedback aptico – non sono ancora disponibili, sebbene il supporto a tali controller recentemente sia stato ulteriormente migliorato.

Questa volta, Steam offre ai videogiocatori più opzioni di personalizzazione per la mappatura degli input. Iniziando dal versante Microsoft, i giocatori che utilizzano un controller Xbox Series X|S potranno associare il tasto share per la condivisione dei contenuti ad un qualsiasi comando su Steam. Inoltre, ora 4 controller potranno essere utilizzati contemporaneamente per il multiplayer locale e avranno un supporto più completo per la vibrazione, che godrà delle variazioni di intensità in base alle situazioni in cui ci si troverà nel gioco.

Anche il supporto al controller Xbox One Elite Series 2 è stato ulteriormente migliorato. I giocatori ora possono programmare le levette paddle posteriori assegnando loro vari comandi. Dal lato Sony, invece, Steam non sfrutta ancora appieno tutte le nuove funzionalità del nuovo controller DualSense, come i trigger adattivi e il feedback tattile. Tuttavia, Valve ha fornito un piccolo aggiornamento per il nuovo controller. Certamente, con uno sguardo al passato, possiamo ricordare che i controller Sony non sono mai stati supportati brillantemente per il gaming su PC e per poterlo fare gli utenti PC si sono spesso avvalsi di driver di terze parti e non ufficiali – che non escludono il rischio di eventuali conseguenze.

L’aggiornamento che riguarda l’utilizzo del DualSense su Steam, contente ora ai giocatori di personalizzare le sue luci LED, dal menu di personalizzazione per il controller. Gli utenti potranno attivare o disattivare il LED del controller, scegliendo tra un’accensione e uno spegnimento statico o una modalità dinamica che attiva i LED solo quando sono collegati più controller. Queste nuove funzionalità sono disponibili scaricando l’ultima versione aggiornata del beta del client di Steam. Certamente, il supporto al controller PlayStation non è così ampio come nel caso del controller Xbox, ma è comunque un’opportunità vantaggiosa per l’utilizzo su PC.