Steam Next Fest: evento con oltre 100 demo gratis, ecco le date

Non è la prima volta che Steam organizza un festival tutto dedicato ai propri utenti. Già lo scorso febbraio il negozio digitale Valve aveva dato vita al Game Festival, un evento tutto digitale in cui gli appassionati hanno potuto dare nu assaggio a quello che sarebbe poi giunto nel negozio nelle settimane successive ed oltre. Ora ci siamo nuovamente, con il Next Fest che vuole riproporre quell’idea di evento, andando ad aggiungere qualche piccola novità qua e la.

Annunciato qualche istante fa, il nuovo Steam Next Fest si presenta come la nuova versione del già conosciuto Festival dei Giochi, che negli scorsi mesi ha regalato agli utenti della piattaforma diverse iniziative. Come viene dichiarato da Valve, questo festival si pone come una celebrazione dei giochi in arrivo. Il tutto avrà una durata di diversi giorni e partirà il prossimo 16 giugno per terminare il 22 dello stesso mese.

Nell’arco di queste giornate i giocatori potranno esplorare e giocare ad oltre un centinaio di demo gratuite dei prossimi giochi in uscita. Inoltre, si potranno guardare diverse trasmissioni in diretta organizzate dai vari sviluppatori e si potrà entrare in contatto parlando in modo diretto con i team di sviluppo che presenteranno i propri giochi in arrivo. Insomma, prepariamoci ad una settimana ricca di novità da provare con mano all’interno della piattaforma gaming targata Valve.

Steam Next Fest announced for June 16 – June 22 "A multi-day celebration of upcoming games. Explore and play hundreds of game demos, watch developer livestreams, and chat with the teams about their games in progress"https://t.co/PKG7LY6NT4 pic.twitter.com/s9rgmE5OGb — Nibel (@Nibellion) March 24, 2021

Al momento non sono ancora stati svelati i nuovi giochi che prenderanno parte al nuovo evento Steam Next Fest, ma basandoci sugli scorsi eventi digitali proposti dallo store possiamo già immaginare che all’interno delle oltre 100 demo riusciremo a trovare davvero qualunque tipo di esperienza, così da permettere ad ogni tipologia di giocatore di trovare giochi di prossima uscita interessanti da tenere d’occhio.