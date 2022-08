La presenza di Valve sul mercato mobile è oramai una costante da anni, grazie all’app di Steam. Nel corso degli ultimi giorni, però, la società sta testando una nuova applicazione, decisamente migliore rispetto a quella attuale. La notizia è stata riportata da PC Gamer, a seguito di un annuncio della stessa Valve, che ha svelato l’arrivo della nuova app del suo client per device mobile.

Steam valve

“Oggi ha inizio una versione Beta limitata della nuova app mobile di Steam. Abbiamo ricostruito l’app su una struttura rinnovata e modernizzato il suo design (l’app del 2015 cominciava a invecchiare, e abbiamo dovuto mandarla in pensione). Potrai come sempre visitare il Negozio, ottenere i codici di Steam Guard e confermare gli scambi. Per di più nell’app è ora disponibile l’accesso tramite codice QR, notifiche più pertinenti, una Libreria migliorata e Assistenza su più account”, si legge nel post ufficiale lanciato sul sito ufficiale del client.

La nuova app è ovviamente in beta, sia per iOS che per Android. Accederci però non è semplicissimo, almeno sui telefoni di Cupertino. Per poter partecipare alla versione di prova della nuova applicazione vi invitiamo a visitare questo indirizzo, dove sono presenti tutti i passi necessari per partecipare alla beta. Se su Android però ci troviamo davanti a una beta libera, su iOS la questione è differente: è necessario installare TestFlight e l’accesso è limitato a 10.000 persone. Al momento è molto probabile dunque che tutti i posti siano stati occupati.

Come tutte le beta che si rispettino, anche questa dell’applicazione seguirà un percorso di adattamento. Valve è pronta ad ascoltare i feedback degli utenti e ovviamente migliorerà e modificherà alcuni aspetti relativi all’app. Una data di lancio della nuova applicazione non è stata ancora fornita, ma è molto probabile che arriverà nel corso delle prossime settimane. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.