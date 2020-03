Steam, raggiunto un nuovo traguardo: 22 milioni di giocatori in contemporanea

La quarantena scattata in tutto il mondo per un numero stimato di circa un miliardo di persone continua a fare registrare aumenti nel gioco online e non solo, con Steam che nell’ultima settimana ha superato record su record che normalmente si aggiornavano a distanza di anni. Un nuovo traguardo è stato raggiunto nella giornata di oggi.

Secondo i dati disponibili nella piattaforma Valve, infatti, il picco massimo di giocatori è stato raggiunto oggi con 22.670.375 utenti collegati in contemporanea. Una settimana fa questo record si era fermato a circa 20 milioni. Basta pensare che dal 2018 il record di 18.537.490 giocatori connessi in contemporanea su Steam era rimasto insuperato praticamente per due anni fino a quando non è stato superato solo nel febbraio di quest’anno con 18.800.271 utenti. Insieme a Steam ci sono molti titoli che possono vantare un maggior numero di giocatori in questo periodo.

Tra questi c’è sicuramente Counter-Strike: GO, sparatutto free-to-play di Valve, che a otto anni di distanza dall’uscita si mantiene a una quota di 1.096.442 collegati in contemporanea, seguito solo da DOTA 2 con 717.882 e PUBG con 527.361. Doom Eternal, uscito invece venerdì scorso, oggi ha fatto registrare un picco poco superiore a 100 mila giocatori.

In questo periodo in cui per cause di forza maggiore si è costretti in casa abbiamo voluto inoltre compilare una lista dei migliori giochi gratis per affrontare la quarantena a cura di Giacomo Todeschini e vi ricordiamo che Tomb Raider (2013) e Lara Croft and the Temple of Osiris sono anche gratis su Steam almeno fino alla giornata di domani. Intanto come da consuetudine Epic Games Store ha pubblicato nuovi titoli gratuiti, per gli utenti del negozio digitale. I giochi grauiti selezionati per l’offerta sono Watchdogs di Ubisoft e l’originale The Stanley Parable.