Dopo aver introdotto il supporto per i controller retro, ora Steam ha abilitato anche l’utilizzo dei Joy-Con di Nintendo Switch sul suo client. La notizia è arrivata nel corso della giornata di ieri, tramite un aggiornamento del client, che ora vi permette di utilizzare anche i controller della console ibrida giapponese per giocare su PC.

Non si tratta di una novità così clamorosa: quando Nintendo Switch debuttò sul mercato nel 2017, lo staff del sito francese Nintendo Actu riuscì a capire come rendere funzionali i Joy-Con su PC. Ovviamente c’erano però dei limiti, come per esempio l’impossibilità di usarli entrambi allo stesso tempo. L’aggiornamento di Steam vi consente invece di utilizzarli entrambi o singolarmente, anche come mini game pad. Si tratta dunque di un supporto decisamente completo, che vi impedisce anche di scaricare tool esterni per connettere le periferiche di controllo, lasciando gestire il tutto al client di Valve.

Per poter sfruttare i Joy-Con su PC passando da Steam sono però necessarie due cose: la prima è quella di essere iscritti al programma che vi permette di testare le beta del client di casa Valve. La seconda è disporre, ovviamente, di un collegamento bluetooth per il vostro PC. Potete sfruttare la scheda madre oppure un qualsiasi altro tipo di connettore bluetooth disponibile sul mercato. Non esiste, infatti, un adattatore ufficiale per il collegamento dei Joy-Con su PC.

Sicuramente i Joy-Con non sono i controller ideali per giocare su PC, ma è sicuramente piacevole scoprire che Valve non ha intenzione di lasciare indietro nessuno e offrire ai giocatori sempre più periferiche per giocare. Con il supporto ufficiale è decisamente più semplice collegare un qualsiasi tipo di controller e permette agli utenti una libertà totale su come giocare ai loro giochi preferiti. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.