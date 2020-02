Steam: le recensioni sono aumentate del 300%, ecco perché

Una piattaforma deve prima di tutto offrire una serie di funzionalità utili alla propria utenza, come la possibilità di organizzare la propria libreria, lasciare una recensione del prodotto acquistato e comunicare con i propri amici liberamente. Non bisogna però pensare che basta dare accesso a una feature per renderla efficace. Steam ha dimostrato che tutto può essere migliorato. Di cosa stiamo parlando? Secondo i dati più recenti, dopo il cambiamento all’interfaccia le recensioni degli utenti sono aumentate del 300%.

Valve, come di certo saprete, ha da qualche tempo ricreato l’interfaccia di Steam e una delle modifiche più importanti è legata al sistema di recensioni: ora, la piattaforma vi chiede se volete recensire il gioco che state giocando da una buona quantità di ore. Sembra una cosa da poco, ma la conseguenza è stata la triplicazione del numero di recensioni degli utenti su base giornaliera. Precisamente, Valve afferma che si è passati da 17.000 nuove recensioni al giorno a 70.000.

Si tratta di una differenza notevole e che sta avendo un importante impatto sui giochi indipendenti: le recensioni di Steam sono infatti spesso usate come indicatore generico sulle vendite e con più recensioni la stima diventa più precisa e più grande. A tutto questo si aggiunge il fatto che l’update della libreria ha dato maggior visibilità al sistema di eventi: questi ultimi sono quindi stati molto più visualizzati, con un totale di otto miliardi di visite alle pagine dedicate.

Valve non ha però finito con le novità: nel 2020 la compagnia ha intenzione di introdurre altro; probabilmente le principali modifiche saranno fatte alla versione mobile dell’app Steam la quale “aggiungerà più modalità di accesso e aiuterà gli utenti a rendere più sicuri i propri account.” Non resta altro da fare se non attendere i prossimi aggiornamento da parte di Valve: diteci, la nuova interfaccia ha spinto anche voi a rilasciare più recensioni?