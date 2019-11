Steam: il restyle grafico della libreria è ora disponibile per tutti

Dopo un periodo di beta il restyile grafico della libreria di Steam diventa finalmente disponibile per tutti i videogiocatori.

Poche ore fa Valve ha annunciato che il tanto atteso rinnovamento visivo della libreria di Steam è fuori dalla fase di beta e ora è disponibile per tutti. La beta è stata lanciata a settembre, dando agli utenti che vi hanno partecipato, la possibilità di dare uno sguardo in anteprima alla nuova estetica della libreria di giochi. Sembra che ora questo nuovo look abbia preso definitivamente il posto del vecchio layout.

La home page della nuova libreria è stata realizzata per offrire un accesso più rapido ai giochi in possesso e ai vari aggiornamenti dei suddetti titoli, oltre a semplificare la visualizzazione delle attività dei tuoi amici. Si potrà vedere infatti a cosa stanno giocando direttamente nella stessa homepage della libreria, piuttosto che aprire la scheda aggiuntiva delle amicizie ogni volta.

Oltre al restyle visivo è stata aggiunta una nuova funzionalità che sembra particolarmente utile. Quest’ultima mostra semplicemente se un gioco è stato aggiornato, qual è l’aggiornamento e quali cambiamenti porterà in quel titolo specifico. Una delle maggiori utilità di questa funzione è far conoscere al giocatore tutto ciò che accade costantemente sui giochi che già possiede senza essere assalito da numerose notifiche.

Tutto ciò risulta molto utile anche per gli sviluppatori, che ora avranno accesso a nuovi strumenti per notificare in modo più semplice le novità, permettendo loro di separare i grandi aggiornamenti che cambiano il gioco da cose come streaming live e sfide della community. Avete già provato il restyle della libreria di Steam? Diteci la vostra.