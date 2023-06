Valve si è unita alle aziende incerte sulla legalità dietro le opere d’arte generate da intelligenza artificiale, vietando semplicemente il loro utilizzo nei giochi Un sviluppatore anonimo, noto con lo pseudonimo di potterharry97 su Reddit, ha recentemente segnalato che la sua presentazione di una pagina di gioco su Steam è stata respinta a causa dell’utilizzo di “risorse artistiche generate da intelligenza artificiale che sembrano basarsi su materiali protetti da copyright di terze parti”.

Il resoconto iniziale del rifiuto è stato condiviso su Reddit nel subreddit GameDev nel mese di maggio dallo stesso potterharry97, che ha ammesso che “una grande parte delle risorse ha coinvolto l’intelligenza artificiale nella loro creazione” attraverso l’utilizzo di Stable Diffusion. In un post successivo di questo mese nel subreddit AIGameDev, potterharry97 ha scritto che la presentazione iniziale era stata pensata come una versione provvisoria, “con 2-3 risorse/sprites che erano chiaramente generate dall’intelligenza artificiale”.

“Poiché la proprietà legale di tale arte generata da intelligenza artificiale non è chiara, non possiamo distribuire il tuo gioco fintanto che contiene queste risorse generate da intelligenza artificiale“, ha chiarito il messaggio di Valve, “a meno che tu non possa confermare in modo inequivocabile di possedere i diritti su tutte le proprietà intellettuali utilizzate nell’insieme di dati che ha addestrato l’intelligenza artificiale a creare le risorse del tuo gioco”.

Potterharry97 ha ripresentato il gioco con alcune modifiche artistiche per rimuovere “qualsiasi segno evidente di intelligenza artificiale”. Tuttavia, lo sviluppatore ha dichiarato che la risposta di Valve ha indicato che, dopo aver “dedicato del tempo per comprendere meglio la tecnologia dell’intelligenza artificiale utilizzata per creare il gioco”, Valve stava ancora “rifiutando di distribuirlo poiché non è chiaro se la tecnologia sottostante dell’intelligenza artificiale utilizzata per creare le risorse abbia i diritti sufficienti sui dati di addestramento”.

“Non sapevo nemmeno che l’arte generata da intelligenza artificiale non fosse consentita, poiché ne avevo sentito parlare e avevo anche visto alcuni esempi abbastanza ovvi”, ha scritto potterharry97.

A chi appartiene l’arte, in ogni caso? Non è chiaro se il rifiuto del gioco segnalato da potterharry97 rappresenti una nuova politica ufficiale di Valve. Non sono ancora emerse segnalazioni di giochi su Steam rifiutati per motivi simili; anzi, alcuni giochi che utilizzano in modo chiaro ed esplicito opere d’arte generate da intelligenza artificiale ne esistono a bizzeffe su Steam.

Detto ciò, non sorprende che Valve si mostri titubante nel consentire l’utilizzo di risorse artistiche generate da AI nei giochi su Steam. Le linee guida di pubblicazione di Steam Direct di Valve vietano già i giochi che presentano “contenuti di cui non sei proprietario o di cui non hai i diritti adeguati”.

Voi che cosa ne pensate di questa decisione? Pensate sia corretta o l’AI deve essere sfruttata anche per la creazione dei videogiochi?