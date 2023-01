In base ai dati recentemente riportati da Chris Zukowski, sembra proprio che Steam abbia un interessante limite promozionale per i propri videogiochi indie. Questo si aggirerebbe intorno ai 550 videogiochi per ogni anno, coinvolgendo la promozione specificamente tramite algoritmo. Le campagne pubblicitarie dirette non sono state prese in considerazione in questo calcolo e risultati.

12,000+ indie games were released on Steam in 2022. If you prove that your game is hot, the algo starts putting you in prime spots like the Discovery Queue and More Like This. So how many games get this treatment every year? 550ish and it isnt growing. Let me explain pic.twitter.com/maM5V4ISuf — Chris (@AdventureMtn) January 23, 2023

“Più di 12.000 videogiochi indie sono stati lanciati su Steam nel 2022. Se riesci a dimostrare che il tuo gioco è hot [ricercato], l’algoritmo di posizione lo inserisce negli slot di pregio come la Discovery Queue e More Like This. Ma quanti giochi ricevono questo stesso trattamento ogni anno? Circa 550 e il dato non è in crescita. Lasciatemi spiegare”, si legge sul profilo Twitter di Zukowski.

Cosa intende dimostrare questo analista con i suoi dati? Semplice, che se un gioco non rende bene su Steam l’algoritmo tende a “dimenticarsene”: “Ho visto moltissimi giochi fermi a 200-300 recensioni. Quelli che vengono accolti meglio ottengono i posti migliori. Se un gioco ottiene 1.000 recensioni in un anno significa che ha qualcosa che piace all’algoritmo. Tutti i giochi gratuiti sono soggetti a questo principio. Ho visto alcuni giochi free fermarsi a 300 recensioni e altre superare le 1.000”.

Inoltre, dal suo punto di vista non conta solamente il numero di reazioni ai giochi, ma anche gli introiti che ottengono. Anche sul denaro che entra allo sviluppatore, almeno in base ai suoi calcoli, attirerebbe l’algoritmo di Steam spingendolo ad interessarsi del prodotto e finanche promuovendolo. Tramite VG Insights l’analista ha posi calcolato quanti titoli hanno raggiunto una media di 1000 recensioni nell’anno sulla piattaforma, evidenziando che sono stati solamente 500/600.

