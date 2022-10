Valve ha recentemente infranto ogni suo precedente record in ambito utenza, raggiungendo un numero complessivo di 30 milioni di utenti connessi contemporaneamente su Steam. Il tutto è stato notificato e confermato domenica 23 ottobre, partendo dai dati che da quel giorno avevano già superato questa cifra, reperibili su SteamDB.

Già nel maggio del 2022 Steam aveva sfiorato una cifra del genere con la sua utenza, mancando di poco l’obiettivo, ricordando che anche nel corso delle prime chiusure e divieti per il covid-19, con le varie quarantene e lockdown, c’erano state le prime avvisaglie verso risultati del genere. Anche Marzo 2020 aveva visto un percorso molto simile senza però consolidarne il traguardo come avvenuto di recente, ricordando che le particolari condizioni dell’epoca incrementarono a dismisura il numero di utenti connessi, per poi tornare a livelli più classici e bassi.

Il 23 ottobre di quest’anno si sono registrati, precisamente parlando, 30.032.005 utenti attivi su Steam, sottolineando che si tratta comunque e sempre di numeri attualmente in crescita. Una grande soddisfazione, quindi, per questo portale che nel tempo si è evoluto sempre di più per offrire ai giocatori di tutto il mondo il massimo dell’esperienza e delle possibilità in ambito di passione e mercato. Fra i videogiochi attualmente più giocati troviamo: CS: GO (con 1.038.537 giocatori in contemporanea), Dota 2 (con 742.821 giocatori in contemporanea), PUBG: Battlegrounds (con 421.998 giocatori in contemporanea), Apex Legends (con 316.081 giocatori in contemporanea), Lost Ark (con 197.370 giocatori in contemporanea), G,TA 5 ( con 160.253 giocatori in contemporanea) e molti altri tra cui Rust, Naraka Bladepoint Wallpaper Engine e Team Fortress 2.

Inoltre, dato che solitamente l’avvicinarsi del periodo natalizio porta con sé un picco di connessioni in generale, il prossimo futuro di Steam sembra delineare un ulteriore incremento di appassionati, superando magari anche gli attuali risultati conseguiti. Non ci resta che vedere, attendere e riportare i passi in avanti di questa piattaforma.