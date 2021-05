Steam, un gioco EA gratuito nel weekend

Se in questi giorni dovete restare in casa, per lavorare o per il maltempo, abbiamo per voi una buona novità. In un recente tweet, Respawn Entertainment ha affermato che “abbiamo sentito che la gente vuole giocare a Titanfall 2 questo fine settimana, anche noi vogliamo!”. Con questo annuncio, la software house ha svelato di aver offerto a tutti gli utenti PC la possibilità di giocare gratuitamente a Titanfall 2 su Steam per tutto questo fine settimana.

Per essere precisi, l’opera sarà free-to-play da adesso fino al 3 maggio 2021 alle ore italiane 19:00, ottenibile su questa pagina di Steam. Questo significa che avrete molto tempo per scaricare Titanfall 2 e provarlo durante questi giorni. La scelta è stata sicuramente presa per avvalorare ancor di più il nuovo personaggio della stagione 9 di Apex Legends, Valkyrie, che pare uscita direttamente dal mondo di Titanfall. Proprio per questo motivo, il suo rilascio ha innalzato di molto il numero di utenti attivi, che volevano provarla a fondo.

Sebbene non abbia riscontrato un enorme successo e sia possibile acquistarlo a costi molto bassi, Titanfall 2 è stato capace di farsi amare dagli amanti degli sparatutto in prima persona grazie alle sue dinamiche e meccaniche inedite. Apex Legends, disponibile gratuitamente anche su Steam, ha poi seguito in parte le orme del suo predecessore spirituale, abbracciando maggiormente il modello di game as service. Dato il successo, infatti, Respawn Entertainment ha messo subito in chiaro di non aver intenzione di realizzare un Titanfall 3.

We heard people want to play Titanfall 2 this weekend? So do we! Join us on Steam when we make TF2 temporarily free-to-play starting RIGHT NOW through May 3rd @ 10am PT. Get it here: https://t.co/rn4rUSF0RG Your journey begins here, Pilots. pic.twitter.com/SQ9eAIAWka — Respawn (@Respawn) April 30, 2021

Al contrario, la software house ha affermato di aver deciso di concentrarsi su nuove IP da sviluppare, probabilmente mantenendo alta l’attenzione verso il suo battle royale free-to-play. È evidente che Respawn Entertainment ha le idee molto chiare su come approcciarsi alla creazione e sviluppo delle IP di Apex Legends e Titanfall. Ma giocherete a Titanfall 2 durante questo fine settimana oppure lo avete già provato in passato? Fatecelo sapere con un commento in calce e, se siete interessati, potete leggere la nostra anteprima di Apex Legends Legacy.