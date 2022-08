Il gestionale simulativo sui gladiatori di Dolphin Barn, Domina, ha perso tutto il suo potenziale appeal su Steam quando, a partire dallo scorso maggio, il suo sviluppatore ha iniziato a inserire messaggi contro uomini “morbidi” e persone LGBTQ nelle note di patch del gioco e nelle discussioni sul suo forum. L’account ufficiale del gioco è stato bandito sia su Twitter che su Bandcamp, dopo che il supporto ai giovani trans è stato equiparato alla pedofilia.

Lo sviluppatore ha confermato di essere stato temporaneamente bannato dal pubblicare sui forum Steam del suo gioco. Tuttavia, Dolphin Barn può ancora pubblicare note sulla patch di Domina, l’ultima delle quali accusa Valve e il supporto di Steam di essere codardi. Nel frattempo, le recenti recensioni di Domina sono piene di riferimenti alle opinioni degli sviluppatori e i forum del gioco sono un campo di battaglia. Il recente ban di Dolphin Barn conferma che le politiche tipicamente poco restrittive della piattaforma di Valve non tollerano comportamenti eccessivamente estremi come questo.

Dolphin Barn ha pubblicato uno screenshot tramite il suo account Twitter personale nel quale si mostra un messaggio che spiega il ban: “Questa è la seconda volta che uno dei tuoi post viola le nostre regole e linee guida di discussione, in particolare insultando o creando flame nei confronti di un altro utente. Inoltre, notiamo una tendenza a messaggi offensivi inviati quando si bannano i giocatori dal vostro hub.” Il messaggio si conclude poi con l’avviso, da parte di Steam, che ulteriori violazioni delle politiche potrebbero compromettere irrimediabilmente il rapporto commerciale con Dolphin Barn.

Losers. Cowards.

Can't read text without banning others from writing. pic.twitter.com/9DsP2Av3uA

— Nicholas John Leonhard Gorissen (1522) (@tehbignic) August 12, 2022