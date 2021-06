Steam: utenti migrano il proprio account in Argentina, che sta succedendo?

Nelle ultime ore, Steam, la nota piattaforma di Valve, sta effettuando un rollback di diversi account migrati in Argentina. Cosa sta accadendo? La motivazione è davvero molto semplice da illustrare: nel paese sudamericano le offerte sono decisamente golose. Una situazione molto simile a quanto successo diverso tempo fa, quando alcuni utenti migrarono sull’eShop di Nintendo sudafricano, per approfittare di offerte convenienti dovute ad economie più svantaggiate. Senza indugiare ulteriormente, analizziamo quanto trapelato in queste ore.

Gabe Newell, fondatore di Valve Corporation

La notizia è stata riportata inizialmente su Reddit, per poi passare su ResetEra (infatti, il post originario non è più disponibile) dove gli utenti hanno dato il via ad una discussione parecchio partecipata. Valve, accortasi dell’arcano, di fatto, ha deciso di dare il colpo di grazia agli account migrati in Argentina, effettuando un rollback di massa verso il loro paese originario: il regolamento di Steam, infatti, non permette di impostare un paese d’origine diverso dall’IP di provenienza.

L’utilizzo da parte dell’utenza di certi stratagemmi, ovviamente, mette in difficoltà l’utenza dei paesi più svantaggiati, visto il rincaro dei prezzi dovuto ad acquisti sempre più frequenti sullo store. Riuscirà la società di Gabe Newell a contrastare, una volta per tutte, questo fenomeno? Impossibile prevederlo, tra l’altro con l’ampia espansione delle reti virtuali, ma cercheremo di tenervi aggiornati a riguardo.

