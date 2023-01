Con un clamoroso dietro front, Steam ha deciso di ripristinare i saldi per il nuovo anno cinese. Verso la seconda metà del 2022, infatti, Valve aveva annunciato che non ci sarebbero più state delle vere e proprie nuove promozioni a tema, ma qualcuno deve averci seriamente ripensato, visto che nella giornata odierna la pagina dedicata è stata pubblicata online, con tanto di sconti a tema.

Retromarce a parte, i nuovi saldi di Steam non sono però minimamente paragonabili a quelli che abbiamo appena vissuto, ovvero quelli invernali. Sì, ci sono diversi giochi di sicuro interessante, ma la maggior parte sono titoli di nicchia, spesso non localizzati in inglese. Nonostante ciò, se avevate adocchiato dei giochi prodotti a Hong Kong, Taiwan e appunto in Cina allora questo è il momento giusto per acquistarli, visto che le percentuali di sconti sono decisamente interessanti, come per esempio F.I.S.T, Forged in Shadow Torch.

Non solo giochi orientali. Grazie ai nuovi saldi è possibile portarsi a casa alcune produzioni anche occidentali, come per esempio quella tutta italiana di Ovosonico, ovvero The Last Day of June. La lista è sicuramente molto ricca e potete scoprirla voi stessi semplicemente visitando questo indirizzo.

Per quanto riguarda la durata di questi saldi, potete stare tranquilli. Se siete indecisi su qualche gioco in particolare, vi informiamo che questa nuova ondata di sconti sarà attiva da oggi, mercoledì 18, fino a venerdì 27 gennaio 2023. Subito dopo ci sarà il tempo di prendersi una lunga pausa: i prossimi saldi sono infatti previsti per marzo 2023, quando saranno disponibili i nuovi sconti invernali. Per tutte le informazioni in merito, vi invitiamo a visitare questo indirizzo. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

