Steam e Xbox One: un gioco 2K è gratis per pochi giorni

Sono giorni lenti per molti videogiocatori: la quarantena ci impedisce di usare la nostra giornata per portare a termine molte delle normali attività quotidiane. Per fortuna, gli sviluppatori di tutto il mondo ci stanno facendo dono di vari giochi gratis. Parlando di grandi studi di sviluppo, non si può non citare quanto offerto da Ubisoft in queste settimane: ora, si aggiunge anche 2K con un gioco per Steam e Xbox One.

2K ha infatti annunciato che NBA 2K Playgrounds 2 è gratis fino al 16 aprile su Xbox One e Steam. Parliamo del sequel dell’apprezzatissimo gioco arcade dedicato alla pallacanestro. Potremo impersonare una gran quantità di giocatori sia del passato che ancora attivi e lanciarci in partite da quattro giocatori online, oltre che in sfide di tiro da tre punti.

Precisamente, il gioco gratis di 2K sarà disponibile fino alle 08.59 del 16 aprile in versione Xbox One. Per quanto riguarda la versione Steam, sarà accessibile senza alcun costo fino alle 18.59 del 16 aprile. Tutti i progressi ottenuti, nel caso nel quale si decidesse di acquistare la versione completa dopo la prova gratuita, saranno mantenuti. È bene notare che tutti gli acquisti in-app non sono rimborsabili, quindi se spendete denaro durante la prova e non decidete di acquistare il gioco, tutto quello che avete ottenuto rimarrà bloccato fino all’acquisto del gioco.

NBA 2K Playgrounds 2 non è l’unico gioco gratis per Xbox One di questi giorni, inoltre. Come vi abbiamo già segnalato, ci sono altri quattro videogiochi gratuiti per la console di Microsoft, grazie ai Free Play Day. Diteci, a cosa giocherete questo weekend?