Chiudiamo questa prima giornata di offerte dedicate alla Amazon Gaming Week, segnalandovi un’ottimo sconto che, ne siamo certi, farà felici quei giocatori PlayStation che sono, da sempre, alla ricerca di un headset davvero competitivo, dotato di un’ottima acustica e che, magari, sia anche caratterizzato da una connessione senza fili.

Di che stiamo parlando? Delle ottime cuffie da gaming SteelSeries Arctis 7P+, un headest sviluppato da SteelSeries proprio per PlayStation 5 (da cui è ripresa anche la colorazione, proprio per restare in continuità con la console Sony) e che oggi, grazie alle offerte Amazon, può essere vostro a soli 119,99€, invece dei usuali 199,99€.

Uno sconto davvero ottimo, specie perché parliamo di un headset di fascia alta che, indiscutibilmente, si posiziona tra le migliori cuffie wireless per il gaming sul mercato!

Progettate specificamente per sfruttare appieno le potenzialità dell’audio 3D della PS5, le Arctis 7P+ sono sì cuffie per PS5, ma grazie al loro pratico modulo per la connessione wireless possono essere utilizzate anche in combinazione con le altre piattaforme di gioco, giacché il modulo per la connessione senza fili dispone di un’uscita USB e, non richiedendo specifiche installazione è, almeno in teoria, compatibile davvero con ogni piattaforma.

Al netto di questo, è ovvio che si tratti di cuffie che offrono il meglio delle performance acustiche solo in coppia con la console Sony, per la quale sono state appositamente progettate.

Dotate di un comodo microfono bidirezionale retrattile ClearCast, che riproduce la vostra voce in modo chiaro e cristallino con tanto di un pratico sistema di cancellazione del rumore, le Arctis 7P+ godono di un design eccellente, e grazie alla loro fascia regolabile, offrono una perfetta adattabilità alla vostra testa, anche qualora indossiate gli occhiali!

Leggere ma resistenti, ergonomiche e pensate per non risultare scomode neanche dopo le più lunghe sessioni di gioco, le SteelSeries Arctis 7P+ sono, in sintesi, delle cuffie da gioco davvero eccellenti e, per questo, vi suggeriremmo di acquistarle subito, complice lo sconto disponibile sulla pagina Amazon del prodotto, invitandovi a completare il vostro acquisto prima che l’offerta termini, o che il prodotto si esaurisca del tutto.

